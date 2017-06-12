СБУ взялась расследовать попытки России уничтожить идеологические препятствия для начала агрессии против Украины

Служба безопасности Украины в рамках дела о развязывании гибридной войны расследует непосредственное развязывание агрессивной войны, признаками которой являются, в том числе, попытки РФ уничтожить идеологические препятствия для начала агрессии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время круглого стола на тему: «Гибридная (информационная) агрессия РФ. Ответы Украины» в Киеве сообщила заместитель начальника департамента контрразведывательной защиты в сфере информационной безопасности СБУ Юлия Лапутина.

Она напомнила, что СБУ и прокуратура АР Крым продолжают досудебное расследование по фактам развязывания Россией гибридной войны против Украины. «Уже собраны доказательства, соответствующие диспозиции ч. 1 статьи 437 УК, а именно - планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны или военного конфликта. Это преступление относится к категории преступлений против мира», - отметила Лапутина.

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По ее словам, объективная сторона преступления определяется действиями в 4 формах, это - планирование агрессивной войны или военного конфликта, их подготовка, развязывание и участие в заговоре, направленном на совершение таких действий.

«Беспрецедентность данного производства проявляется в том, что расследование преступлений, предусмотренных этой статьей (ч. 1 статьи 437 УК - УНИАН), означает доказательство сознательного планирования агрессивной войны России против Украины, составляющими которого являются: обоснование идеи войны, разработка ее политической концепции, предварительное приготовления средств ведения войны, склонение населения соответствующих регионов Украины к ненависти к другим регионам Украины, а также действия, направленные на устранение препятствий для вторжения на территорию Украины», - добавила Лапутина.

Кроме того, она отметила, что будет расследовано непосредственное развязывание агрессивной войны, признаками которой являются, в том числе, попытки РФ уничтожить идеологические препятствия для начала агрессии, что очень важно в контексте гибридной войны.

Как сообщал УНИАН, 30 мая 2017 года прокуратурой АР Крым по материалам СБУ открыла уголовное производство по факту решения должностными лицами РФ, должностными лицами государственных органов и органов местного самоуправления АРК гибридной войны против Украины.

Уголовное производство внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны или военного конфликта, а также участие в заговоре, направленной на совершение таких действий).