«Не последний человек» в СП ничего не слышал на тему Нафтогаза

В Секретариате Президента Украины отрицают причастность Президента Украины Виктор ЮЩЕНКО к событиям вокруг НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом сказал на брифинге для прессы заместитель главы Секретариата Президента Роман БЕССМЕРТНЫЙ, комментируя по просьбе журналистов заявление премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о давлении со стороны главы государства на Службу безопасности Украины.

«Это не моя компетенция, но я с вами всегда откровенен: если бы я что-то на эту тему в Секретариате Президента слышал за эти дни – я здесь не последний человек – я бы вам сказал», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Он подчеркнул, что ничего подобного в Секретариате не слышал.

Как сообщал УНИАН, согласно информации пресс-центра СБУ, сегодня, 4 марта, в офисе НАК «Нафтогаз Украины» сотрудники СБУ проводят следственные действия в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту завладения должностными лицами компании 6,3 млрд. кубометров природного газа.