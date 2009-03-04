Зам Медведько знает, что под него копает контрразведка

Заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН заявляет о незаконном прослушивании его телефонных разговоров.

Об этом говорится в рапорте Р.КУЗЬМИНА к генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО, текст которого имеет в своем распоряжении УНИАН.

Как говорится в документе, Р.КУЗЬМИНУ стало известно, что СБУ в январе 2008 года возбудила против него контрразведывательное дело и в течении года - вплоть до декабря проводились оперативно-розыскные мероприятия, в том числе ограничивающие права человека. Основанием для заведения этого дела стало якобы нарушение Р.КУЗЬМИНЫМ режима работы с секретными документами, а именно работа с секретными документами за пределами режимного учреждения – Генеральной прокуратуры.

«Указанные основания надуманные и незаконные, и постановление о заведении контрразведывательного дела фальсифицировано», - отмечается в рапорте заместителя генпрокурора.

Р.КУЗЬМИН также подчеркивает, что имел встречу с и.о. председателя СБУ Валентином НАЛИВАЙЧЕНКО, который в разговоре подтвердил тот факт, что такое уголовное дело было возбуждено и проводились оперативные мероприятия, в том числе незаконное прослушивание телефонных разговоров.

При этом сам В.НАЛИВАЙЧЕНКО утверждает, что он к этим действиям не причастен и в этом виноваты его подчиненные, а именно Тиберий ДУРДИНЕЦ.

Р.КУЗЬМИН также заявляет, что работники Первого управления СБУ на основании фальсифицированных документов в Апелляционном суде Житомирской области получили разрешение на проведение в отношении него оперативно-технических мероприятий. «Таким образом, работники СБУ незаконно подделали постановление о заведении контрразведывательного дела, представление в Апелляционный суд Житомирской области о предоставлении разрешения на проведение оперативно-технических мероприятий», - отмечается в документе.

Р.КУЗЬМИН просит генпрокурора провести проверку этих фактов и возбудить уголовное дело в отношении заместителя председателя СБУ Т.ДУРДИНЦА и непосредственно против руководства СБУ и некоторых рядовых работников СБУ.

Кроме того, Р.КУЗЬМИН просит эти документы направить Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, Председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ и председателю Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Анатолию ГРИЦЕНКО.