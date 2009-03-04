У Ющенко увидели, что ПР и БЮТ сделали шаг к диктатуре

Заместитель главы Секретариата Президента Украины - Представитель Президента Украины в Конституционном Суде Марина СТАВНИЙЧУК заявляет, что отмена выборов в Тернопольский областной совет разрушает демократическое устройство и является шагом в направлении диктатуры.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

М.СТАВНИЙЧУК отметила, что принятое голосами фракции БЮТ и Партии регионов решение Верховной Рады о признании утратившим действие Постановления «О назначении внеочередных выборов депутатов Тернопольского областного совета» вызывает серьезную обеспокоенность.

«Конституция Украины четко определяет: единственным источником власти в Украине является народ. Именно народ имеет исключительное право формировать национальные и местные избирательные органы власти. Вчерашним решением две крупнейшие фракции парламента фактически перечеркнули это конституционное право и сделали попытку узурпировать власть», - подчеркнула заместитель главы Секретариата.

«Как свидетельствует история, отстранение граждан от процесса формирования властных институтов вне границ конституции и законов является «классическим» началом движения к диктатуре. Так, в 1918 г. большевики разогнали демократически избранное Учредительное Собрание, что заложило основы для формирования коммунистической диктатуры. Фашистские режимы в Италии и Германии появились в результате перерождения слабых демократий, загнанных в угол агрессивными популистами. После захвата власти «черными полковниками» в Греции, выборы были отменены, и следующие 7 лет страной правила военная хунта», - обратила внимание М.СТАВНИЙЧУК.

Она подчеркнула, что за всю историю современной независимой Украины это первое решение Верховной Рады Украины, которым в антиконституционный способ отменяются выборы практически накануне дня голосования. «Напомню, что 18 декабря 2008 года Верховной Радой было принято 71 решение о назначении внеочередных выборов органов местного самоуправления на 15 марта 2009 года, в том числе 6 из них были назначены на территории Тернопольской области», - отметила заместитель главы Секретариата.

М.СТАВНИЙЧУК отметила, что официальная мотивация отмены тернопольских выборов «поражает противоправностью и лживостью». «Авторы постановления называют причинами сложную финансово-экономическую ситуацию в стране (о которой, как оказывается, не было известно два месяца тому назад, когда те же БЮТ и ПР голосовали за назначение выборов в Тернопольской области) и отсутствие надлежащего финансового обеспечения. В то же время по состоянию на 3 марта 2009 года, в соответствии с распределением субвенций из государственного бюджета Украины на проведение внеочередных местных выборов, почти 7 млн. грн. уже находится в области - это свыше 70% средств, выделенных на проведение тернопольских областных выборов, что соответствует обычному порядку финансирования местных выборов. На сегодняшний день для обеспечения избирательного процесса уже выполнено работ на более чем 3 млн. грн. Следовательно, возникает вопрос: кто будет возмещать эти средства и кто будет отвечать за такое расточительство?» - отметила заместитель главы Секретариата.

Кроме того, аргументируя необходимость принятия вчерашнего постановления Верховной Рады Украины угрозами «срыва проведения отмеченных выборов», парламент отменил эти выборы вообще, вместо того, чтобы направить усилия на обеспечение законности их проведения.

М.СТАВНИЙЧУК также отметила, что вчерашнее решение парламента оставило открытыми проблемы, констатированные Комитетом Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления, который 17 декабря 2008 года установил факты многочисленных и систематических нарушений Конституции и законов Украины Тернопольским областным советом, игнорирование им требований компетентных органов, нарушение его должностными лицами требований законодательства. Таким образом, профильным парламентским комитетом были установлены достаточные и законные основания для назначения внеочередных выборов депутатов Тернопольского областного совета, которые и на сегодняшний день остаются актуальными, подчеркнула она.

«Следовательно, кроме прочего, отмена выборов в этот областной совет означает замораживание серьезных проблем, продолжение фактического состояния «паралича» местного самоуправления на областном уровне», - сообщила М.СТАВНИЙЧУК.

«Детальный анализ всех обстоятельств вчерашнего решения ВР об отмене тернопольских выборов свидетельствует о превалировании политических рассуждений над юридическими аргументами и демократическими принципами», - подчеркнула заместитель главы Секретариата.

«Стандарты демократических выборов предусматривают принцип периодичности и обязательности выборов, который заключается, в частности, в недопущении каких-либо действий, решений, целью которых является побуждение к срыву или отмена выборов, перенесение сроков выборов, избирательных действий и процедур, назначенных в соответствии с Конституцией и законами. Если так дальше пойдет, то не исключено, что практика отмены выборов на местном уровне некоторыми политическими силами распространится и на общенациональные выборы», - предположила М.СТАВНИЙЧУК.

Заместитель главы Секретариата отмечает, что позиция Президента Украины категорическая: никто не может забрать право граждан Украины избирать местные и национальную власти.

Как сообщал УНИАН, 3 марта 250 народных депутатов проголосовали за принятие постановления «О признании утратившим действие постановления Верховной Рады Украины «О назначении внеочередных выборов депутатов Тернопольского областного совета». Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Выборы должны были состояться 15 марта.