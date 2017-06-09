В "Народном фронте" обвинили нардепа Деревянко в отмывании денег

Народный депутат фракции “Народный фронт” Александр Дроздик обратился к Генеральной прокуратуре Украины и Национальному антикоррупционному бюро с требованием возбудить уголовное дело в отношении фирм внефракционного народного депутата Юрия Деревянко, якобы причастных к незаконному обогащению и контролю государственных реестров Министерства юстиции в течение 2006-2013 гг. Об этом Александр Дроздик заявил на брифинге в парламенте, передает пресс-служба "Народного Фронта".

Читайте такжеПосол Великобритании подтвердила наличие у Насирова британского гражданства“В то время, когда фейковые антикоррупционеры: Деревянко, Саакашвили и вся их компания, проводят показательные выступления и имитацию борьбы с коррупцией, на самом деле, они оказались сами по уши в этой коррупции. Юрий Деревянко - депутат, который через подконтрольные ему и его брату предприятия ООО “Артмастер” и ООО “3-Т” в течение 2006-2013 годов незаконно получили денежные средства в размере более 760 миллионов гривен”, - сообщил депутат.

“Между этими компаниями и государственным предприятием “Информюст” было заключено соглашение на лицензионные условия для компьютерной программы для реестра вещных прав. Они получили за это роялти под прошлым руководством Министерства юстиции и “Информюстом”, - пояснил суть коррупционной схемы Дроздик.

“Экспертизой, которая проводилась по данному факту, было установлено, что эти реестры и этот программный продукт не является вообще объектом авторского и интеллектуального права и, следовательно, фактически, все эти средства, которые были уплачены как роялти, они были уплачены незаконно и обманным путем. Поэтому группа депутатов, возмущенных этим фактом, обращается к ГПУ и НАБУ, чтобы они возбудили дело и расследовали ее”, - подчеркнул представитель "Народного фронта" в своем выступлении.

Александр Дроздик также обратился к Деревянко, Саакашвили и их друзьям с требованием, чтобы они не называли себя антикоррупционерами, или “перед тем, как называть себя таким словом, пошли в церковь и покаялись”.

“Прошу считать мое выступление официальным обращением в Генеральную прокуратуру и НАБУ по расследованию данного факта, возбуждения дела и привлечения виновных к ответственности”, - резюмировал Дроздик.