Теперь регионалы подозревают, что Колесникова заказал Луценко

Партия регионов требует наказать заказчиков уголовного дела, возбужденного в отношении одного из лидеров партии Бориса КОЛЕСНИКОВА.

По это говорится в заявлении Партии регионов, текст которого передан УНИАН.

“На днях в Украине завершился судебный процесс над гражданином, которого помаранчевая власть сделала своим орудием в политическом преследовании одного из лидеров Партии регионов Бориса КОЛЕСНИКОВА. Суд доказал, что гражданин Б.ПЕНЧУК фальшиво свидетельствовал против Бориса КОЛЕСНИКОВА и пытался вымогать ранее полученные деньги”, - говорится в документе.

В Партии регионов заявляют, что во время судебного процесса “всплыли факты, которые дают все основания утверждать, что тогдашний (и нынешний) министр внутренних дел лично организовывал фальсификацию дела против Бориса КОЛЕСНИКОВА, используя гражданина Б.ПЕНЧУКА как инструмент, как послушную марионетку, которая давала необходимые для преследования, хоть и неправдивые, показания”.

“Сейчас, когда решением суда Б.ПЕНЧУК наказан, возникает вполне логичный вопрос: когда к ответственности будут привлечены заказчики фальсифицированного дела?.. ведь заместитель председателя Партии регионов по идеологии Борис КОЛЕСНИКОВ невинно отсидел много месяцев за решеткой”, - спрашивают авторы заявления.

Партия регионов инициировала создание в парламенте Временной следственной комиссии, которая должна расследовать факты.

Партия регионов будет требовать на время работы ВСК отстранения от исполнения обязанностей министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО, а также “привлечения его и других фигурантов дела к строгой ответственности в соответствии с Конституцией и законами Украины”.

Справка УНИАН. В 2005 году Борис ПЕНЧУК, бывший совладелец крупного донецкого торгового центра «Белый лебедь», обвинил Б.КОЛЕСНИКОВА, тогда председателя Донецкого облсовета, в вымогательстве у него акций ТЦ. В результате в отношении Б.КОЛЕСНИКОВА было возбуждено уголовное дело, он был задержан и 4 месяца провел в СИЗО. В августе 2005 года Б.КОЛЕСНИКОВ был освобожден из-под стражи, и его уголовное дело было закрыто «в связи с отсутствием состава преступления». Позже, в апреле 2008 года, сам Б.ПЕНЧУК попал под следствие – «за дачу неправдивых показаний». Обвинение Б.ПЕНЧУКУ было предъявлено Генпрокуратурой, а в октябре 2008 года его дело с обвинительным заключением было передано в Ворошиловский районный суд Донецка.

2 марта решением Ворошиловского районного суда города Донецка Б.ПЕНЧУК осужден к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.