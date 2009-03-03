НУ-НС требует срочно созвать совет и собрание коалиции

Фракция “Наша Украина – Народная самооборона” требует от фракции Блока Юлии Тимошенко немедленно инициировать отмену решения парламента об отставке Владимира ОГРЫЗКО с должности министра иностранных дел Украины и в полном составе поддержать его.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении фракции блока “Наша Украина - Народная самооборона”.

Фракция с возмущением восприняла позицию БЮТ относительно отставки министра иностранных дел В.ОГРЫЗКО. “Голосование трети фракции БЮТ за этот вопрос стало грубым нарушением договоренностей, достигнутых в рамках коалиции”, - отмечают в НУ-НС.

Депутаты требуют скорейшего проведения заседания Совета коалиции, а также общего собрания коалиции с участием премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА.

Также фракция НУ-НС требует от фракции БЮТ немедленно инициировать отмену решения об отставке В.ОГРЫЗКО, внесенного Партией регионов и КПУ, и в полном составе проголосовать за такое решение. “Это станет действенным подтверждением заявлений руководителей фракции БЮТ о том, что голосование 49 депутатов не отвечало позиции фракции. Также мы считаем, что лидер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО должна лично и как можно скорее высказать четкую и недвусмысленную позицию об ошибочности действий части фракции БЮТ”, - заявляют члены фракции “Наша Украина – Народная самооборона”.

Они вынуждены констатировать, что “подобное поведение фракции БЮТ ставит под угрозу эффективную работу коалиции в Верховной Раде. Поэтому ответственность за исправление этой досадной ситуации лежит исключительно на БЮТ”.

По мнению авторов заявления, “синхронность голосования фракций БЮТ и Партии регионов 3 марта – в частности, по вопросам отставки министра иностранных дел и отмены выборов в Тернопольский областной совет – вызывает прямые ассоциации с фактами, которые уже имели место в Верховной Раде Украины”. “Тогда фракция БЮТ голосовала за внесенные Партией регионов решения, опасные для государства и направленные на удовлетворение персональных властных амбиций”, напомнили в НУ-НС.

Члены фракции призвали БЮТ приложить все усилия для восстановления доверия между участниками коалиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада проголосовала за отставку В.ОГРЫЗКО с должности министра иностранных дел Украины. Это решение поддержали 250 народных депутатов, в частности, 174 народных депутата от фракции Партии регионов, 49 – от БЮТ, 27 – от КПУ.

Народный депутат от БЮТ Олег ЛЯШКО заявил, что 49 депутатов-«бютовцев» проголосовали за отставку В.ОГРЫЗКО вопреки решению фракции.