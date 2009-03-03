В НУ-НС уверены, что Тимошенко была в курсе относительно Огрызко

Фракция “Наша Украина – Народная самооборона” будет настаивать на том, чтобы коалиция своим голосованием отменила постановление об отставке Владимира ОГРЫЗКО от должности министра иностранных дел.

Об этом сообщил в интервью журналистам заместитель руководителя фракции НУ-НС Тарас СТЕЦЬКИВ.

Он отметил, что если это была ошибка со стороны фракции БЮТ, то тогда ее необходимо исправлять путем голосования за отмену принятого сегодня постановления об отставке В.ОГРЫЗКО.

По его словам, если БЮТ на это не согласится, тогда станет понятно, что «это не ошибка, а имеют место “внебрачные отношения”». По его словам, сегодня этот вопрос рассмотрел совет коалиции блока НУ-НС, и он будет вынесен на рассмотрение совета коалиции, собрание которого фракция НУ-НС инициирует на сегодня или на завтрашнее утро.

Т.СТЕЦЬКИВ подчеркнул, что на заседании совета коалиции фракция НУ-НС хочет услышать «в присутствии премьер-министра Украины и спикера объяснения» нынешней ситуации с голосованием. По его словам, на сегодня «коалиция под угрозой». Он отметил, что «БЮТ фактически голосованием вышел из коалиции», поскольку голосование происходило вместе с фракцией Партии регионов и КПУ.

Т.СТЕЦЬКИВ отметил, что создается впечатление, что «есть попытка второй раз войти в одну и ту же реку и повторить второе сентября (речь идет о совместном голосовании фракции БЮТ и Партии регионов – УНИАН)». Он отметил, что существует подозрение, что голосование по В.ОГРЫЗКО – «это первый шаг к попытке БЮТ и Партии регионов изменить Конституцию и разыграть власть на двоих без проведения прямых президентских выборов».

По его словам, сегодня фракция НУ-НС повела себя правильно, не заявляя о выходе из коалиции из-за голосования, как это в свое время сделал Вячеслав КИРИЛЕНКО, который «как черт из табакерки выскочил из коалиции по команде с Банковой». Т.СТЕЦЬКИВ отметил, что, по-видимому, и сегодня от фракции НУ-НС ожидали такого же шага. Он считает, что сегодня «нечистоплотность политическая имела место в БЮТ».

Т.СТЕЦЬКИВ убежден, что премьер-министр Украины «была в курсе этого сценария». «Я убежден, что такие видные деятели БЮТ, как Андрей ПОРТНОВ, Роман ЗАБЗАЛЮК, Валерий ПИСАРЕНКО никогда бы в жизни не голосовали, если бы на это не было согласия премьер-министра Украины».

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР 250 голосами народных депутатов приняла постановление об освобождении В.ОГРЫЗКО от должности министра иностранных дел Украины. В частности, за проголосовали 174 народных депутата от фракции Партии регионов, 49 – от БЮТ, 27 – от КПУ. От фракций “Наша Украина – Народная самооборона” и Блока Литвина не проголосовал ни один депутат.