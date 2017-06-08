Рада планирует принять законопроект о стремлении Украины к вступлению в НАТО (событие завершено)

Сегодня Верховная Рада планирует принять законопроект о стремлении Украины к вступлению в НАТО, а также законопроекты о медицинской реформе. В частности, государственных финансовых гарантий оказания медицинских услуг и лекарственных средств.

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Кроме того, предусмотрено рассмотрение блока законопроектов, касающихся вопросов налоговой и таможенной политики.

Также парламент планирует рассмотреть обращение в Европейский парламент о введении дополнительных торговых преференций ЕС для товаров украинского происхождения.

Кроме того, предусмотрено рассмотрение законопроектов, касающихся усиления ответственности за неправильную парковку, остановку, стоянку автомобилей на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью.

ВР планирует рассмотреть законопроект относительно обеспечения соблюдения правил въезда в Украину, включая временно оккупированную территорию, и выезда с нее.