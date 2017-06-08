Рада планирует принять законопроект о стремлении Украины к вступлению в НАТО (событие завершено)
Депутаты сегодня планируют принять законопроект о стремлении Украины к вступлению в НАТО.
Сегодня Верховная Рада планирует принять законопроект о стремлении Украины к вступлению в НАТО, а также законопроекты о медицинской реформе. В частности, государственных финансовых гарантий оказания медицинских услуг и лекарственных средств.
Читайте такжеПарубий: "путинскую Россию" может остановить только НАТО
Кроме того, предусмотрено рассмотрение блока законопроектов, касающихся вопросов налоговой и таможенной политики.
Также парламент планирует рассмотреть обращение в Европейский парламент о введении дополнительных торговых преференций ЕС для товаров украинского происхождения.
Кроме того, предусмотрено рассмотрение законопроектов, касающихся усиления ответственности за неправильную парковку, остановку, стоянку автомобилей на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью.
ВР планирует рассмотреть законопроект относительно обеспечения соблюдения правил въезда в Украину, включая временно оккупированную территорию, и выезда с нее.