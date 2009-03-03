Литвин просит депутатов держать свой «пар» при себе

Во вторник, 3 марта, Верховная Рада Украины заслушает информацию министра иностранных дел Украины Владимира ОГРЫЗКО о решении Международного суда ООН по поводу острова Змеиный и принадлежащих ему территорий.

Как сообщал УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН во время Согласительного совета лидеров фракций и глав комитетов парламента.

Он обратился к профильному комитету парламента с тем, чтобы этот вопрос был подготовлен к рассмотрению, и чтобы в сессионном зале «состоялся спокойный, взвешенный разговор».

По словам В.ЛИТВИНА, необходимо сделать все для принятия взвешенных решений, и чтобы «мы не занимались выпусканием пара».

Как сообщал УНИАН, 3 февраля Международный суд ООН в Гааге (Нидерланды) вынес решение, в котором отметил, что о. Змеиный не может считаться частью прибрежной линии Украины в определении срединной линии при делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны. Международный суд ООН также решил не учитывать диспаритет в длине прибрежной линии Украины и Румынии в Черном море при делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны.

Дело о делимитации континентального шельфа и исключительных экономических зон Украины и Румынии в Черном море находилось в суде по инициативе Бухареста с 2004 года. 16 мая 2006 года Украина подала в Международный суд ООН контр-меморандум.

Румынская сторона обратилась в суд, поскольку считала, что остров Змеиный является не островом, а скалой. В то же время Украина доказывала, что о. Змеиный все же является островом, и длина украинской части побережья напротив спорных территорий составляет 1058 км, а румынской – 258 км. Соответственно, по убеждению Украины, спорные территории шельфа необходимо было разделить в пропорции 1 к 3: 53,3 тыс. кв. км – за Украиной, 21,9 тыс. кв. км – за Румынией.

Остров Змеиный является территорией Украины, что закреплено в договоре о добрососедстве и сотрудничестве между Украиной и Румынией 1997 года.