Тимошенко комментирует спор Ющенко и Януковича о принципах украинской политики

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО не видит ничего плохого, чтобы в новом законе о принципах внутренней и внешней политики изложить положения Универсала национального единства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на брифинге для прессы.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что именно Верховная Рада определяет принципы внутренней и внешней политики государства, “и если сейчас ставится вопрос о переголосовании принципов внешней и внутренней политики, то тогда необходимо обращаться к Универсалу, в который я никогда не верила”.

По мнению лидера БЮТ, положения нового закона необходимо сравнить с положениями Универсала. Она отметила, что принимать Универсал как закон нельзя, поскольку парламент имеет право принимать только документы, предусмотренные Конституцией. «Если надо, в настоящий документ (закон о принципах внешней и внутренней политики) заложить положения Универсалу нет никаких препятствий», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 10 октября было подписано поручение премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА правительству на протяжении двух недель подготовить проект закона о принципах внутренней и внешней политики Украины. Он заявил, что Кабинет Министров в своей деятельности намерен руководствоваться принципами внутренней и внешней политики, которые определяет Верховная Рада, и высказался за пересмотр соответствующего закона.

14 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что согласится с изменениями в Закон «О принципах внутренней и внешней политики Украины» только при условиям, если они будут отражать действительно актуальные для страны вопросы. По убеждению В.ЮЩЕНКО, внесенные изменения будут вызывать «интерес и целесообразность», если они отразят ключевые позиции Универсала национального единства.