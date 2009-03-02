Криль: Тимошенко сейчас нужен имидж пылкого «борца с ветряками»

Лидер партии «Единый Центр», народный депутат Игорь КРИЛЬ призывает депутатов от Блока Юлии Тимошенко не блокировать парламентскую трибуну и рассмотреть вопрос ликвидации депутатских льгот по упрощенной процедуре.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, комментируя заявление премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о возможном блокировании работы Верховной Рады фракцией БЮТ, И.КРИЛЬ заявил: «Ликвидировать депутатские льготы можно и нужно. Но для этого нужно не устраивать истерики с блокированием трибуны, а предпринимать реальные шаги».

По его мнению, показательным является тот факт, что о блокировании парламентской трибуны говорит не руководитель фракции БЮТ в парламенте, а именно премьер-министр.

«Кандидату в Президенты Ю.ТИМОШЕНКО сейчас выгодный имидж пылкого «борца с ветряками». Когда нечем больше хвастать, используется какой-то повод, чтобы избиратели в «позитивном свете» в очередной раз услышали фамилию премьера», - убежден И.КРИЛЬ.

Депутат напомнил, что «существует законодательно урегулированная процедура принятия решений в стенах Верховной Рады». «ТИМОШЕНКО имеет все возможности снять льготы без лишней шумихи. Как руководитель правительства, который контролирует парламентское большинство, она имеет рычаги не только чтобы внести в повестку дня законопроект, но и предложить принятие этого документа по ускоренной процедуре», - отметил лидер «Единого Центра».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 марта, Ю.ТИМОШЕНКО инициировала сокращение в три раза зарплаты для высокопоставленных должностных лиц. По ее словам, фракция БЮТ в парламенте будет настаивать на включении в повестку дня пленарных заседаний вопроса об отмене льгот для депутатов. «Срочно, безотлагательно, буквально завтра, наша фракция будет настаивать на отмене льгот для депутатов», - добавила она.

Премьер отметила, что в случае отказа включить этот вопрос в повестку дня фракция БЮТ будет блокировать трибуну ВР.