Изгнанный из президиума ЦК КПУ Грач намерен сколотить свой блок
Политик похвастал рейтингом
Народный депутат Украины, первый секретарь Крымского республиканского комитета Коммунистической партии Леонид ГРАЧ не исключает создания своего блока партий на выборах в Верховную Раду Крыма.
«Мы не должны в крымской политике ходить по разным улицам, как это, к сожалению, происходит сегодня: русские движения - по одной стороне, коммунисты - по другой, другие партии левого направления - по третьей. А мы должны сосредоточить наши общие усилия в борьбе за власть в едином кулаке», - сказал Л.ГРАЧ в эфире одной из крымских радиостанций, сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата.
В связи с этим Л.ГРАЧ заявил, что есть предложение на выборах в Верховную Раду Крыма создать блок партий. «Есть такое предложение: создать блок партий. Кто в этот блок войдет, я пока еще затрудняюсь сказать. Крымская республиканская организация Компартии… А кто еще согласится - не знаю, трудно сказать. Может, «Русский блок». Те же прогрессивные социалисты, а также просто социалисты… Давайте на базе защиты конституционных полномочий, на базе наших левых взглядов объединимся в «Блок Грача», - сказал Л.ГРАЧ.
При этом лидер коммунистов автономии заявил, что у него «сегодня среди крымских политиков наиболее высокий рейтинг в Крыму».