Изгнанный из президиума ЦК КПУ Грач намерен сколотить свой блок

Народный депутат Украины, первый секретарь Крымского республиканского комитета Коммунистической партии Леонид ГРАЧ не исключает создания своего блока партий на выборах в Верховную Раду Крыма.

«Мы не должны в крымской политике ходить по разным улицам, как это, к сожалению, происходит сегодня: русские движения - по одной стороне, коммунисты - по другой, другие партии левого направления - по третьей. А мы должны сосредоточить наши общие усилия в борьбе за власть в едином кулаке», - сказал Л.ГРАЧ в эфире одной из крымских радиостанций, сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата.

В связи с этим Л.ГРАЧ заявил, что есть предложение на выборах в Верховную Раду Крыма создать блок партий. «Есть такое предложение: создать блок партий. Кто в этот блок войдет, я пока еще затрудняюсь сказать. Крымская республиканская организация Компартии… А кто еще согласится - не знаю, трудно сказать. Может, «Русский блок». Те же прогрессивные социалисты, а также просто социалисты… Давайте на базе защиты конституционных полномочий, на базе наших левых взглядов объединимся в «Блок Грача», - сказал Л.ГРАЧ.

При этом лидер коммунистов автономии заявил, что у него «сегодня среди крымских политиков наиболее высокий рейтинг в Крыму».