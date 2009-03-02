Криль обрадовался, что Тимошенко «вытащили» из телевизора

Партия “Единый Центр” подчеркивает необходимость скорейшего принятия закона об изменениях к государственному бюджету на текущий год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, лидер “Единого Центра”, народный депутат Игорь КРИЛЬ, комментируя итоги антикризисного совещания первых лиц государства, заявил: «Очень хорошо, что премьер-министра наконец «вытащили» из телевизора и заставили трезво посмотреть на ту экономическую политику, которую ведет ее правительство».

Однако, по его мнению, «только одними письмами и декларациями о намерениях дело не должно ограничиваться. Подписание совместного письма к МВФ – это важный шаг, но кроме этого нужны реальные действия в борьбе с кризисом. И предпринять их должно, в первую очередь правительство, которое отвечает за экономическую политику в государстве».

«Для стабилизации ситуации в экономике нужно начать с трех важных мероприятий, - отметил И.КРИЛЬ. – Во-первых, необходимо изменить бюджет. Во-вторых, не использовать различные схемы для вброса в экономику эмиссионных денег. В-третьих, средства, которые дает МВФ, использовать не на проедание, а для поддержки экономики».

«Эти пункты – не мои требования и не требования моих коллег по парламенту», - отметил депутат. - Эти принципы есть в меморандуме МВФ и под ними стоит подпись представителей правительства. Если эти правила будут соблюдены, тогда экономика почувствует положительное влияние кредита МВФ».

Как сообщал УНИАН, 27 февраля Президент Украины, премьер-министр и председатель Верховной Рады договорились к понедельнику, 2 марта, подготовить совместный документ в Международный валютный фонд.

Президент Виктор ЮЩЕНКО отметил, что рабочая группа должна выработать документ, который будет демонстрировать общую политическую волю всех ветвей власти в обеспечении реализации конкретных экономических вопросов.

Группа должна до 15.00 понедельника подготовить документ и парафировать его.