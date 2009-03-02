Литвин намекает, что коалиция в ВР может развалиться из-за Тимошенко

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заверяет, что коалиция прекратит свое существование, если какая-то из фракций, входящих в ее состав, будет прибегать к блокированию работы парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время Согласительного совета, комментируя заявление премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, что фракция БЮТ будет блокировать работу ВР, пока не будут приняты законы о снятии депутатских льгот и уменьшении втрое депутатских зарплат.

«Если произойдет блокирование Верховной Рады Украины со стороны коалиции, то коалиции не будет, и Верховная Рада работать не будет», - сказал В.ЛИТВИН.

В то же время В.ЛИТВИН предложил рассмотреть вопрос о принятии постановления о добровольном уменьшении хотя бы на год заработной платы депутатов, министров, других руководителей центральных органов исполнительной власти.

«Вы общаетесь и видите, что постановка вопроса такова – вы проживите за 600 грн. заработной платы. И мы никуда не денемся, нам надо принять это решение», - сказал он.