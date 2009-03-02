Пинзеник: очень важно изменить структуру бюджета

Экс-министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК считает, что Госбюджет на 2009 год нужно не изменять, а переделывать.

На этом он акцентировал в эфире телеканала ICTV в воскресенье.

“Нужно переделать бюджет. Этот бюджет должен иметь несколько принципиальных требований к нему”, - заявил В.ПИНЗЕНИК.

“Это реальность, потому что от этого зависит состояние экономики; он должен иметь минимальный размер дефицита, или быть бездефицитным; нельзя влезать в долги, потому что это жмет на валютный курс в будущем”, - сказал экс-министр.

По его убеждению, “очень важно изменить структуру бюджета”.

“Правительство имеет единственный инструмент влияния, чтобы вмешаться в экономику – это правительственные заказы. Сегодняшняя структура бюджета не позволяют делать такие правительственные заказы”, - отметил В.ПИНЗЕНИК.

Он убежден, что “ресурсы можно найти в самом бюджете”. По его оценке, в нынешнем главном финансовом документе “очень нерациональная структура расходов”.

“Изменить бюджет 2009 года невозможно. Изменения должны быть следствием принятия пакета других законодательных актов”, - подчеркнул бывший министр финансов.

“Три блока вопросов, которые нуждаются в предварительном решении: сбалансирование Пенсионного фонда, поскольку это проблема уже на годы; второе – сбалансированный финансовый план НАК "Нафтогаз"; третье – изменение системы социальной защиты людей”, - сказал В.ПИНЗЕНИК и выразил уверенность, что “это позволит высвободить ресурс, который может пойти для того, чтобы поддержать пораженные сектора экономики”, отмечает “Украинская правда”.