Ющенко и Тимошенко принудили к миру, и страстей это не успокоит?

Эксперты сомневаются в скорой и легкой реализации антикризисных договоренностей и считают эти договоренности вынужденной, временной позицией для дальнейшего получения кредитных средств. Такое мнение имеют большинство экспертов, опрошенных Центром исследований политических ценностей «АКСИА» по результатам встречи 27 февраля при участии Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА, представителя оппозиции Николая АЗАРОВА, которые договорились о совместных действиях по преодолению кризиса.

При этом эксперты соглашаются в том, что совместный антикризисный план необходим, однако не все уверены, что он будет доведен до логического завершения.

В частности, как считает директор Киевского института проблем управления им. Горшенина Кость БОНДАРЕНКО, необходимо создать единый центр преодоления кризиса и вынести все разногласия за скобки. “Но у наших политиков над общенациональными интересами доминируют узкокорпоративные. Думаю, что в действительности договоренности между руководителями государства - это попытка создать иллюзию стабильности перед западными кредиторами и желание показать, что у нас возможны совместные действия власти”, - сказал он.

По мнению директора Центра политических исследований и конфликтологии Михаила ПОГРЕБИНСКОГО, для Президента это был вынужденный шаг. “Возможно, на него повлияли люди, с которыми он встречался накануне, в частности посол США”, - сказал он. Директор политических программ Центра исследований политических ценностей «АКСИА» Александр МЕДВЕДЕВ также считает достигнутые договоренности вынужденными. «Временное перемирие - это вынужденная позиция и президента, и премьера. И это, как и в случае с принятием первой части антикризисного пакета законов, инициатива МВФ. Можно сказать, что это новое траншевое условие Фонда для Украины, в случае выполнения которого, мы получим новую порцию долларового кредита”, - сказал он. По его мнению, скорее всего эти договоренности - внешняя консолидация антикризисных намерений к дате получения второго транша от валютного фонда. Он также сомневается в том, что антикризисный план будет утвержден, если кредитные средства поступят к его презентации. “Если кредитные деньги поступят в Украину к презентации антикризисного плана, который должна разработать совместная группа политических групп, то высокая вероятность, что единого антикризисного плана страна так и не увидит”, - считает А.МЕДВЕДЕВ.

“Такая встреча и принятие положительных решений – это позитив. Повышаются шансы взять кредиты, а также погасить валютную панику на валютном рынке внутри страны”, - отметил президент Аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ.

В то же время он считает, что принятие антикризисного плана будет сложным, поскольку он должен быть утвержденным Верховной Радой. “Как известно, коалиции для этого необходимо максимально консолидировать свои усилия. Хотя на встрече и был господин АЗАРОВ, и эту декларацию подписывал Президент, у меня есть сомнения, что Партия регионов, депутаты, ориентированные на Президента, будут голосовать за эти антикризисные мероприятия”, - сказал он.

Тем не менее, по мнению другого эксперта, М.ПОГРЕБИНСКОГО, встреча может восприниматься как первый шаг к налаживанию отношений между враждующими лагерями, однако он не верит в возможность перемирия. “Я не очень верю в то, что Виктор Андреевич может унять свои антиправительственные страсти. Если говорить о возможности координации действий с Партией регионов, то ответ будет скорее позитивный, чем негативный. Ведь регионы заинтересованы в предотвращении наибольших последствий кризиса. Под угрозой их бизнесы. Единственное, что воспринимается двусмысленно – то, что не было ЯНУКОВИЧА, а был АЗАРОВ. Для начала такого разговора нужны первые лица”, - отметил М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

Директор политико-правовых программ Украинского Центра экономических и политических исследований им. А. Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО отмечает, что и Президент, и премьер, и спикер, и оппозиция по-разному видят пути выхода из кризиса. “Вероятные конфликты в подходах. Это задача для них трудная. Надо, чтобы вопрос выборов был отодвинут до 1 июля, как и говорил Президент. Но маловероятно, что все участники этой встречи готовы к этому”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля Президент Украины В.ЮЩЕНКО, премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО, председатель Верховной Рады В.ЛИТВИН при участии председателя Национального банка Украины Владимира СТЕЛЬМАХА, представителя оппозиции Н.АЗАРОВА договорились о совместных действиях по преодолению кризиса.

Президент сообщил, что стороны договорились осуществить три совместных шага.

Во-первых: подготовить совместную декларацию, которая освещает экономическое положение Украины, где подчеркивается готовность сторон совместно преодолевать последствия экономического кризиса.

В.ЮЩЕНКО заметил, что декларация будет содержать призывы к большинству и оппозиции совместно формировать эффективную политику по преодолению кризиса. Он заметил, что настоящий документ должен подписать Президент, правительство и НБУ, не исключив, что перечень подписантов будет расширен.

Второй шаг, о котором договорились участники совещания, - создание рабочей группы, которая сформирует совместную позицию всех ветвей власти относительно возобновления сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Третьей договоренностью также является создание рабочей группы, в которую войдут представители всех присутствующих на совещании институтов власти. Эта группа должна выработать совместный антикризисный план.

«Каким он будет по глубине - это покажет готовность сторон брать на себя политическую ответственность, принимать решения, которые не являются простыми», - сказал В.ЮЩЕНКО.