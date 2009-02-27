Ющенко призывает руководство МВФ скорее возобновить работу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в письме к директору-распорядителю Международного валютного фонда Доминику СТРОСС-КАНА выразил надежду на содействие скорейшему возобновлению работы миссии МВФ в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В.ЮЩЕНКО поблагодарил «за понимание сложности текущей экономической ситуации в Украине и готовность возобновить диалог с украинской стороной по пересмотру критериев Меморандума об экономической и финансовой политике».

В.ЮЩЕНКО отмечает в письме, что сегодня состоялась его встреча с премьер-министром, председателем Национального банка, Председателем Верховной Рады Украины и представителем парламентской фракции Партии регионов, основной задачей которого была выработка единого национального плана по преодолению кризиса, стабилизации экономики и наращиванию ее мощностей.

По его словам, уже на будущей неделе заинтересованные органы власти и политические партии подготовят согласованные позиции по нерешенным вопросам и передадут их в офис МВФ в Вашингтоне. В парламент также будет внесен ряд законов, на необходимость принятия которых обращала внимание последняя миссия Фонда. Это позволит существенно сократить дефицит государственного бюджета Украины на 2009 год. «Этими шагами Украина подтверждает свою готовность к возобновлению диалога с Международным валютным фондом», - отметил в письме глава государства.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В январе 2009 года в Украине работала миссия МВФ, которая должна была принять решение о предоставлении или непредоставлении Украине второго транша.

9 февраля председатель миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует в течение ближайших недель вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, а соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.

13 февраля МВФ, учитывая существенный дефицит государственного бюджета, призвал Украину к жесткому кризисному менеджменту.

Как сообщил представитель МВФ Дэвид ГОУЛИ, «дискуссия с украинским руководством о необходимости ограничения дефицита бюджета продолжается».