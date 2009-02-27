Боинг, разбившийся в Амстердаме, имел проблемы до полета

Боинг 737-800, разбившийся в Амстердаме 25 февраля, имел технические проблемы за несколько дней до полета.

Об этом сообщает бельгийская газета “Le Soir”.

По данным издания, в начале этой недели, в понедельник, 23 февраля, самолет был снят с планового рейса в Мадрид после жалобы пилота на проблемы с основным пилотажно-навигационным индикатором. Турецкая авиакомпания, которой принадлежал самолет, Turkish Airlines заявила, что проблемный прибор было заменен, после чего самолет осуществил еще 8 рейсов без каких-либо проблем.

Также в самолете 28 октября 2008 года был заменен левый закрылок Крюгера. Эти закрылки отвечают за увеличение подъемной силы самолета при взлете и за торможение при посадке.

Издание также сообщает, что следователи пока не выделяют основную гипотезу по поводу возможных причин падения самолета за три километра от аэропорта Схипхол. Самолет после падения развалился на три части, однако не было ни взрыва, ни пожара.

Между тем сотрудники Бюро расследований и анализа в Париже начали изучать черные ящики самолета. Первые выводы могут быть готовы не раньше, чем через несколько недель. Однако официальные результаты, очевидно, появятся не раньше, чем за год, отмечает “Le Soir”.

В целом на борту самолета находились 135 пассажиров, 9 из которых погибли в результате падения, среди них 5 граждан Турции и 4 США. 63 человека продолжают находиться в больницах.