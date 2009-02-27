Литвин примет участие в инициированном Ющенко совещании

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН примет участие в совещании, проведение которого инициировал Президент Украины.

Об этом сообщила в интервью УНИАН пресс-секретарь председателя ВР Ольга ЧЕРНАЯ.

По ее словам, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО позвонил председателю ВР Украины и пригласил его на совещание.

Она также сообщила, что В.ЛИТВИН, находясь 26 февраля в Тернопольской области, в интервью Тернопольской региональной телекомпании сказал, что на совещании будет поднимать «вопрос о необходимости наконец найти общий язык между ветвями власти в Украине ради того, чтобы принять исчерпывающий перечень решений, чтобы ситуация в Украине не развивалась от плохого к худшему».

Он также спрогнозировал, что речь на совещании пойдет и о займах для Украины, в частности о сотрудничестве с Международным валютным фондом.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что займы Украине нужны, но решения «мы должны принимать не ради МВФ», а для того, чтобы улучшить социально-экономическую ситуацию в Украине.

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА, сообщила, что 27 февраля в 10.30 Президент проведет совещание, на которое приглашены премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, председатель Верховной Рады Украины В.ЛИТВИН, председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ и лидер оппозиционной фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

В рамках этого совещания глава государства планирует обсудить координацию действий органов государственной власти и политических сил для развития экономики в кризисных условиях.