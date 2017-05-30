Макрон встретился с сирийской оппозицией
В заявлении администрации президента говорится, что в рамках переговоров Макрон напомнил о политике Франции по войне в Сирии.
Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с руководителями сирийской оппозиции, подтвердив их поддержку, сообщается на сайте Елисейского дворца.
Как отмечает агентство, эту встречу он провел на следующий день после переговоров с президентом России Владимиром Путиным, ключевым сторонником президента Сирии Башара Асада.
Встреча не была анонсирована заранее, прошла в Париже, как и за день до этого с Путиным.
В заявлении администрации президента говорится, что в рамках переговоров Макрон напомнил о политике Франции по войне в Сирии.
Читайте такжеМакрон хочет усилить сотрудничество с РФ ради мира в Сирии
«Президент сказал о своей личной приверженности сирийскому вопросу и поддержке сирийской оппозиции в рамках политического перехода», — говорится в сообщении.
Переговоры прошли с членами Высшего комитета по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции, на которых присутствовал и его глава Рияд Хиджаб.
В декабре 2016 года экс-президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Париж выражает поддержку сирийской оппозиции.