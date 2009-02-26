27 февраля состоится пресс-тур на «Пивоварню Зиберта» в город Фастов.

Главной темой встречи станет запуск нового бренда в условиях экономии финансовых ресурсов. Во время пресс-тура, журналистов ознакомят с ходом строительства новой пивоварни, объемами инвестиций и особенностями новейших технологий пивоварения.

В течение последних четырех лет никто из лидеров пивного рынка Украины, кроме компании «Оболонь», не запускал национальных пивных брендов. На примере ТМ «Zibert» журналисты узнают о рождении идеи и истории создания нового пивного бренда.

«Мы хотим рассказать представителям медиа об уникальности этого проекта. На примере ТМ «Zibert» продемонстрированы особенности антикризисных маркетинговых решений. Ведь сегодня новые продукты практически не создаются, наоборот компании пытаются оптимизировать свой портфель брендов и избавиться от лишнего бремени. Мы же считаем, что кризис - это самое время для нового. Нужно поддержать украинского потребителя, предложить ему доступный и качественный продукт », - отметил заместитель директора из маркетинга и продаж ЗАО «Оболонь» Виталий ТКАЧЕНКО.

Сбор аккредитованных журналистов состоится в 10.40 у станции метро Житомирская (Киев).

Возвращение в Киев (ст. метро Житомирская) планируется в 16.40.

Адрес «Пивоварни Зиберта»: г. Фастов, ул. Пушкина,3.

Аккредитация проводится до 26.02.09.

e-mail для запросов: pr@kiev.obolon.ua

За детальной информацией обращайтесь по тел.: (044) 201 47 81

Ответственное лицо: PR-менеджер «Пивоварни Зиберта» Анна ПОНОМАРЕНКО