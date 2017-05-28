Яценюк об обстреле Красногоровки: военное преступление оккупационных войск доказывает необходимость расширения международных санкций против РФ
Яценюк подчеркнул, что на призыв ведущих государств мира восстановить мир и стабильность на Донбассе Кремль неприкрыто и нагло продемонстрировал, что настроен на дальнейшую эскалацию военного конфликта.
«На заявление Группы семи Кремль ответил массированными обстрелами Украины. Российские войска применили реактивные системы залпового огня целенаправленно для разрушения важных объектов социальной инфраструктуры Красногоровки. Враг целил в школу, больницу, водопровод и другие важные объекты. Пострадало гражданское население, есть раненые среди украинских военных», - написал лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк на своей странице в Facebook.
«Это еще один ответ на вопрос, кто реально не выполняет Минск», - подчеркнул он.
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На призыв ведущих государств мира восстановить мир и стабильность на Донбассе «Кремль неприкрыто и нагло продемонстрировал, что настроен на дальнейшую эскалацию военного конфликта и увеличение масштабов гуманитарного кризиса», - подчеркнул лидер «Народного фронта».
«Нынешнее военное преступление оккупационных войск доказывает необходимость продолжения и расширения международных санкций против Российской Федерации за военную агрессию против Украины», - подчеркнул Арсений Яценюк.