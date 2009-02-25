Общественная инициатива «Геть усіх!» презентует транспортное средство для правительства
17:40, 25 февраля 2009Политика
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27 февраля в 11.00 на Площади Независимости в Киеве общественная инициатива «Геть усіх!» проведет презентацию нового транспортного средства для украинского правительства и премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.
После презентации средство передвижения будет доставлено в Кабинет министров и вручено Ю.ТИМОШЕНКО. Экспериментальная модель разработана для скорейшего вывоза за пределы страны всех виновников экономического кризиса.
Мероприятие будет проходить под лозунгом «Старая власть уйдет - кризис пройдет!»
Телефон для справок: (093) 450 81 60
Электронный адрес: getout.org.ua@gmail.com
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