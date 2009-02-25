Общественная инициатива «Геть усіх!» презентует транспортное средство для правительства

27 февраля в 11.00 на Площади Независимости в Киеве общественная инициатива «Геть усіх!» проведет презентацию нового транспортного средства для украинского правительства и премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

После презентации средство передвижения будет доставлено в Кабинет министров и вручено Ю.ТИМОШЕНКО. Экспериментальная модель разработана для скорейшего вывоза за пределы страны всех виновников экономического кризиса.

Мероприятие будет проходить под лозунгом «Старая власть уйдет - кризис пройдет!»

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