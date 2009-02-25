Тимошенко: я что, 24 часа в сутки нянькой должна быть?!…

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на сегодняшнем заседании Кабинета Министров Украины была крайне возмущена тем, что 40 млн. грн. для погашения задолженности по заработным платам сотрудникам Харьковского авиазавода до сих пор не перечислены на предприятие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер узнала, задав вопрос министру промышленной политики Владимиру НОВИЦКОМУ о том, выполнено ли соответствующее постановление, принятое на прошлых заседаниях правительства.

Министр сообщил, что деньги еще не перечислены, потому что постановление находится в стадии оформления.

«Мы два месяца назад приняли решение – 40 млн. направить на погашение зарплаты людям. Я хочу спросить, какие кандалы у вас на ногах для того, чтобы 40 млн. на следующий день после принятия решения не перевести Харьковскому авиазаводу? Я хочу спросить: я что, 24 часа в сутки должна нянчить министров, я что, нянькой должна быть?!… И почему я на заседании правительства через 2 месяца после того, как принято решение, должна узнавать, что ваша общая некомпетентность привела к тому, что 40 миллионов людям не выплачено?", - заявила премьер. "Скажите, пожалуйста, вы, все министры, которые имеют к этому отношение, вы свою зарплату получаете день в день, она у вас хоть раз была просрочена, почему вы так к людям относитесь? А не задала бы я сейчас вопрос, вот просто подумала бы, что все нормально?…», - обратилась Ю.ТИМОШЕНКО к В.НОВИЦКОМУ.

В ответ он уточнил, что решение было принято лишь три недели назад.

Премьер заявила, что три недели - это тоже достаточно большой срок.

Она поручила перечислить средства на предприятие сегодня же и потребовала получить отчет о выполнении этого поручения от Госказначейства до конца дня.

«Вы знаете, я просто, возможно, приказом специальным вынесу какое-то решение, чтобы министров просто лишить зарплаты, которые так относятся к своим полномочиям. И вашу зарплату вот туда - на авиастроительный завод - отправить… Сегодня, как только закончится заседание правительства, чтобы эти 40 млн. были туда направлены… Я жалею, честно говоря, что сейчас нет здесь работников Харьковского авиастроительного завода, чтобы они немножко к вам приложились ко всем… Вы – министры, и обязаны сами решать вопросы, а не тогда, когда вас дергает за усы премьер-министр», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, критикуя В.НОВИЦКОГО за то, что согласование документа и получение виз от других министерств было затянуто.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля Кабинет Министров Украины принял решение об увеличении уставного фонда Харьковского авиастроительного завода на 40 млн. грн. Средства выделены из Стабилизационного фонда. “40 млн. грн. поступят после того, как все процедуры на предприятии будут проведены. Это позволит снять определенное социальное напряжение, погасить долги по зарплате, решить вопрос по растаможке оборудования”, - сказал В.НОВИЦКИЙ.