У Черновецкого нет голосов для принятия бюджета?

Бюджетная сессия Киеврады в четверг не состоится. Об этом в прямом эфире одного из телеканалов сообщил один из лидеров блока Виталия Кличко Дмитрий Андриевский.

«Киеврада не будет рассматривать бюджет в четверг, - заявил политик. – Назначенное на 26 февраля пленарное заседание отменено. Это свидетельствует о том, что у Черновецкого не хватает голосов для принятия того варианта бюджета, который был подготовлен КГГА».

По словам Андриевского, депутаты Блоков Кличко, БЮТа, Литвина, Катеринчука, Партии Регионов предоставили сотни конкретных и реальных предложений по увеличению доходов бюджета. «За счет рационального использования средств и перераспределения расходов мы нашли возможности обеспечения социальных гарантий киевлянам – в частности, муниципальных доплат педагогам, врачам и социально незащищенным», - отметил депутат.

«В то же время социальная защита киевлян, предложенная «экономистами» мэра, не выдерживает никакой критики. Втрое планируется сократить программу «Турбота», недостаточно средств заложено на компенсацию роста тарифов, хлебные и транспортные субсидии. Даже бывшие союзники Черновецкого понимают, что такой бюджет Киеву не нужен и не готовы поддержать его. Именно поэтому отменена сессия», - подчеркнул Андриевский.