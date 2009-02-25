Десятка самых влиятельных послов в Украине
Черномырдин опустился на 3 место
|Уильям ТЕЙЛОР
Для «Главреда» неожиданностью стало третье место посла Российской Федерации Виктора Черномырдина, хотя раньше казалось, что такая дипломатически-политическая персона не имеет даже права оказаться на ступеньке ниже второй (как было в 2006 году). Приятно, что в этот раз в рейтинге представлены послы всех соседних Украине стран, кроме Беларуси и Молдовы.
По результатам опроса двадцати экспертов в сфере международных отношений иностранные послы по своей активности в 2008 году заняли такие позиции:
1 место – Уильям ТЕЙЛОР - Посол Соединенных Штатов Америки
2 место – Яцек КЛЮЧКОВСКИ - Посол Польши в Украине
3 места - Виктор ЧЕРНОМЫРДИН - Посол Российской Федерации в Украине
4 место – Урбан РУСНАК - Посол Словакии в Украине
5 место - Жак ФОР - Посол Франции в Украине
Полный рейтинг ТОП – 10 иностранных послов в Украине смотрите тут.