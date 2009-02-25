Десятка самых влиятельных послов в Украине

В очередном номере журнала «Главред» вышел ежегодный рейтинг – «ТОП-10 иностранных послов в Украине». В этот раз в первой десятке активнейших в 2008 году представите лей дипкорпуса главные позиции достались не только странам-тяжеловесам в мировой политике, но и менее заметным субъектам международной политической жизни.

Для «Главреда» неожиданностью стало третье место посла Российской Федерации Виктора Черномырдина, хотя раньше казалось, что такая дипломатически-политическая персона не имеет даже права оказаться на ступеньке ниже второй (как было в 2006 году). Приятно, что в этот раз в рейтинге представлены послы всех соседних Украине стран, кроме Беларуси и Молдовы.

По результатам опроса двадцати экспертов в сфере международных отношений иностранные послы по своей активности в 2008 году заняли такие позиции:

1 место – Уильям ТЕЙЛОР - Посол Соединенных Штатов Америки

2 место – Яцек КЛЮЧКОВСКИ - Посол Польши в Украине

3 места - Виктор ЧЕРНОМЫРДИН - Посол Российской Федерации в Украине

4 место – Урбан РУСНАК - Посол Словакии в Украине

5 место - Жак ФОР - Посол Франции в Украине

Полный рейтинг ТОП – 10 иностранных послов в Украине смотрите тут.