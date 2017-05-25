Рада отказалась отменить закон о языковых квотах на ТВ

Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления об отмене решения парламента о принятии в целом проекта закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации" (№5313-П).

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного проекта постановления проголосовали только 14 народных депутатов из 319, зарегистрированных в сессионном зале.

Его авторами являются депутаты от "Оппозиционного блока" Михаил Папиев и Юрий Павленко. Они считают, что при принятии этого закона произошли нарушения регламента ВР.

Кроме того, депутаты не поддержали и альтернативный этому проект постановления с таким же названием авторства внефракционного народного депутата Якова Безбаха.

Его поддержали лишь 15 из 318 зарегистрированных депутатов.

После голосований председатель Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что сегодня же подпишет этот закон.

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Как сообщал УНИАН, 23 мая Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации» (№5313), установив для передач и фильмов на украинском языке квоту в 75% для общенациональных каналов и 60% - для местных.

Президент Украины Петр Порошенко дал понять, что подпишет этот закон.