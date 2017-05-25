Рада не захотела отменять запрет на "георгиевскую" ленту

Верховная Рада не поддержала проект постановления об отмене решения относительно принятия Закона Украины «О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета изготовления и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты» (№2987-П).

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие проекта постановления проголосовали только 19 народных депутатов из 320, зарегистрированных в сессионном зале.

Читайте такжеПорошенко пообещал подписать закон о запрете "георгиевских" лент

Авторы проекта постановления - депутаты от "Оппозиционного блока" Дмитрий Шенцев и Нестор Шуфрич - утверждают, согласно пояснительной записке, что во время принятия закона были допущены нарушения Регламента Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, 16 мая парламент принял закон «О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты».

Этим законом кодекс дополнен новой статьей 173, предусматривающей наложение штрафа в размере от 50 до 150 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией «георгиевской» (гвардейской) ленты или предметов, содержащих ее изображения, за публичное использование, демонстрацию, ношение ленты или ее изображения.

За подобные повторные действия предусмотрено наложение штрафа в размере от 150 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение.