Рада не захотела отменять запрет на "георгиевскую" ленту
За принятие проекта постановления об отмене запрета проголосовали только 19 народных депутатов из 320.
Верховная Рада не поддержала проект постановления об отмене решения относительно принятия Закона Украины «О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета изготовления и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты» (№2987-П).
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие проекта постановления проголосовали только 19 народных депутатов из 320, зарегистрированных в сессионном зале.
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Авторы проекта постановления - депутаты от "Оппозиционного блока" Дмитрий Шенцев и Нестор Шуфрич - утверждают, согласно пояснительной записке, что во время принятия закона были допущены нарушения Регламента Верховной Рады.
Как сообщал УНИАН, 16 мая парламент принял закон «О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты».
Этим законом кодекс дополнен новой статьей 173, предусматривающей наложение штрафа в размере от 50 до 150 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией «георгиевской» (гвардейской) ленты или предметов, содержащих ее изображения, за публичное использование, демонстрацию, ношение ленты или ее изображения.
За подобные повторные действия предусмотрено наложение штрафа в размере от 150 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение.