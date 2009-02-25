Депутат Европарламента инициирует финансовую помощь Украине

Депутат Европарламента, сопредседатель Комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС Адриан СЕВЕРИН (группа социалистических партий, Румыния) попросил Еврокомиссию подумать о предоставлении финансовой помощи Украине.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил сопредседатель Комитета Борис ТАРАСЮК после первого дня 12-го заседания Комитета.

“А.СЕВЕРИН обратился к Еврокомиссии с тем, чтобы ЕС рассмотрел возможность выделения пакета финансовой помощи Украине как важному стратегическому партнеру ЕС”, - сказал он.

Б.ТАРАСЮК напомнил, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обратилась к нескольким странам и к Президенту Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ с письмами, в которых просила о предоставлении финансовой помощи. Вместе с тем, по словам Б.ТАРАСЮКА, какого-то конкретного ответа депутаты пока не услышали.

“Будем надеяться, что этот вопрос найдет отражение в заключительном документе (по итогам заседания Комитета – УНИАН)”, - сказал он.