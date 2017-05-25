Туск после встречи с Трампом заявил об общей позиции ЕС и США по Донбассу

Европейский Союз и США имеют общую позицию относительно конфликта на Донбассе, заявил журналистам президент Европейского Совета Дональд Туск по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом сегодня в Брюсселе.

Видео выступления Туска размещено на его странице в Facebook.

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По словам Туска, во время встречи были согласованы позиции во многих сферах, и, в первую очередь, это касается борьбы с терроризмом.

«Однако некоторые вопросы остались открытыми, такие как климат и торговля. И я не на 100% уверен, что мы - мистер президент и я - можем говорить сегодня, что мы имеем общую позицию, общее мнение в отношении России, хотя, что касается конфликта в Украине, - кажется, мы были на одной волне», - заявил он.