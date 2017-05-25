Рада приняла закон об усилении охраны объектов культурного наследия

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в закон "Об охране культурного наследия" (относительно определения понятия "памятник культурного наследия") (№5678).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение со второй попытки проголосовали 235 народных депутатов из 352, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом определяется, что памятник культурного наследия – это объект культурного наследия, который занесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, или объект культурного наследия, который взят на государственный учет в соответствии с законодательством, действовавшим до вступления в силу настоящего Закона, до решения вопроса о включении (невключении) объекта культурного наследия в Госреестр недвижимых памятников.

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Согласно действующему положению, памятник культурного наследия - это объект культурного наследия, который занесен в Госреестр недвижимых памятников Украины.

Кроме того, из закона исключена норма, согласно которой с занесением в реестр на объект культурного наследия, на все его составные элементы, составляющие предмет его охраны, распространяется правовой статус памятника.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.