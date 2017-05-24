У бывшего руководителя налоговой Луганщины в сумке нашли почти $4 миллиона

В ходе масштабной антикоррупционной операции ГПУ и МВД задержан руководитель налоговой службы Луганщины Александр Антипов, в сумке которого обнаружили 3,8 миллиона долларов. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, сообщает корреспондент УНИАН.

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"У одного из руководителей Луганской некогда налоговой администрации господина Антипова - он задержан, а не сбежал, - обнаружен и сейчас идет тщательный пересчет 3,8 миллиона долларов, которые были у него просто в сумке", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в Украине происходит самая масштабная в истории антикоррупционная операция.