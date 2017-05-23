Рада отклонила законопроект относительно уголовных проступков

Верховная Рада Украины отклонила проект закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно введения института уголовных проступков” (№2897).

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие проекта закона в первом чтении и за направление его на доработку в профильный комитет поддержали менее 226 депутатов.

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Законопроектом предусматривалось введение института уголовных проступков, а также разграничение уголовных правонарушений в зависимости от степени тяжести и от правовых последствий их совершения и формы вины.

Также предполагалось ограничить сферу применения наказаний, связанных с лишением свободы.