Будущий депутат строит планы насчет Тимошенко

Глава Ровенской облгосадминистрации Виктор МАТЧУК заявляет, что в случае обретения полномочий народного депутата по списку блока “Наша Украина - Народная самооборона” поднимет вопрос об отставке Юлии ТИМОШЕНКО с должности премьер-министра Украины.

Об этом он заявил в интервью газете «Рівне вечірнє».

Согласно законодательству, если народный депутат назначается на должность в правительство, то он слагает полномочия, а следующий по списку кандидат в депутаты от блока или партии признается избранным в парламент. То есть, если кто-то из депутатов от блока “Наша Украина – Народная самооборона” будет назначен на должность в исполнительную власть, то В.МАТЧУК станет народным депутатом.

В.МАТЧУК заявил, что сразу же будет инициировать проведение собрания фракции НУ-НС, на котором поставит вопрос “о подтверждении вхождения фракции в коалицию вместе с БЮТ и Блоком ЛИТВИНА”. “Без моего голоса это подтверждение будет невозможным, что сделает коалицию несуществующей и сделает правительство нелегитимным”, - сказал он. (Очевидно, речь идет о том, что под решением в поддержку создания коалиции во фракции НУ-НС подписались только 37 из 72 народных депутатов, а если один из членов коалиции выходит из нее, соответственно, нет большинства депутатов, которые поддерживают ее создание - УНИАН).

При этом В.МАТЧУК раскритиковал действия Ю.ТИМОШЕНКО. “Как председатель ОГА я утверждаю, что нынешние действия премьер-министра ведут к катастрофическим для Украины последствиям”, - сказал он.

По словам губернатора, “споры о замене отдельных министров являются лишь дымовой завесой, за которой скрыты реальные действия Юлии ТИМОШЕНКО”.

“Пока она является премьер-министром, фамилии других министров не имеют никакого значения, потому что именно ТИМОШЕНКО определяет всю политику правительства и принимает все ключевые решения, при этом постоянно возлагая ответственность за последствия на кого-то другого”, - сказал В.МАТЧУК. По его словам, “практически ежедневно Юлия Владимировна заявляет, что ей кто-то мешает, тем самым, уходя от вопроса о ее личной ответственности за состояние экономики”

В.МАТЧУК убежден, что Ю.ТИМОШЕНКО должна реально работать над преодолением кризиса: “Или Юлия ТИМОШЕНКО как премьер-министр берет на себя полную ответственность за все, что происходит с экономикой Украины, или следует ставить вопрос о ее отставке, а не спорить о возможных кандидатах на ту или другую должность в правительстве”.

Он отметил, что правительство должно или реально работать “над программой выхода из кризиса, хотя такой программы в действительности не существует, или освобождает место для тех, кто будет это делать уже сейчас”.