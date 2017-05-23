Рада сегодня рассмотрит квоты на украинский язык в телеэфирах и переименование населенных пунктов (онлайн)
10:05, 23 мая 2017Политика
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Депутаты рассмотрят вопрос о переименовании населенных пунктов.
Также нардепы рассмотрят вопрос переименования некоторых населенных пунктов / фото УНИАН
Сегодня Верховная Рада рассмотрит законопроект о квотах на украинский язык на телевидении. Как передает корреспондент УНИАН, также парламент планирует рассмотрение еще нескольких законопроектов, касающихся СМИ и рекламы.
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Кроме того, депутаты намерены рассмотреть президентский законопроект об особенностях доступа лиц с особыми образовательными потребностями к образовательным услугам.
Также предполагается рассмотрение ряда вопросов экологической политики и постановлений, касающихся переименований населенных пунктов.
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