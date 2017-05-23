Рада сегодня рассмотрит квоты на украинский язык в телеэфирах и переименование населенных пунктов (онлайн)

Сегодня Верховная Рада рассмотрит законопроект о квотах на украинский язык на телевидении. Как передает корреспондент УНИАН, также парламент планирует рассмотрение еще нескольких законопроектов, касающихся СМИ и рекламы.

Читайте такжеНацсовет оштрафовал радио "Вести" и "Шансон" за невыполнение языковых квот

Кроме того, депутаты намерены рассмотреть президентский законопроект об особенностях доступа лиц с особыми образовательными потребностями к образовательным услугам.

Также предполагается рассмотрение ряда вопросов экологической политики и постановлений, касающихся переименований населенных пунктов.