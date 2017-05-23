"Добрый царь": в глазах белорусов Путин - положительный герой - Wyborcza

Опрос, проведенный "Белорусской аналитической лабораторией", показал, что 65% белорусов положительно оценивают президента России Владимира Путина. Нейтрально к нему относятся 20% опрошенных, а отрицательно - только 11%.

Это очень контрастирует с тем, как граждане Беларуси относятся к лидерам США и Германии. Дональда Трампа положительно оценили 14% опрошенных, 29% - отрицательно. В случае Ангелы Меркель эти показатели соответственно на уровне 11% и 46%. Меньше всего белорусы симпатизируют президенту Украины Петру Порошенко - лишь 2,4%, передает ZN.UA со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

"У нас доминируют российские СМИ. Белорусы следят за событиями в мире через российское телевидение. Путин там всегда великий лидер, которого поддерживают. С другой стороны, Порошенко в российских СМИ нещадно критикуют, и это очень влияет на его имидж среди белорусов", - сказал белорусский эксперт Павлюк Быковский.

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Издание пишет, что до недавнего времени независимый центр NISEPI ежегодно проводил замер популярности президента Беларуси Александра Лукашенко. Но Минск заставил его прекратить такие исследования. Поэтому с 2016 года данных о том, насколько популярен среди белорусов их президент, нет. Летом 2016 года его рейтинг был в пределах 28-30%. Если эти цифры действительны до ныне, тогда можно предположить, что Путин среди белорусов популярнее, чем Лукашенко.

"Судя по настроениям, наступает определенная трансформация. "Добрым царем" и "народным героем" белорусы все чаще считают Путина", - говорит политолог и председатель "Центра анализа и прогноза" Павел Усов. По его мнению, популярность российского президента в Беларуси объясняется традиционной верой ее граждан в "доброго царя", который может быстро решить все проблемы.

Кроме того, по словам эксперта, белорусы разочарованы Лукашенко. "Белорусы обвиняют его в экономическом кризисе, сокращении доходов и росте цен. А российские СМИ им рассказывают, что Путин заботится о своем народе, что в Крыму теперь живется лучше после его аннексии Россией", - сказал Усов.