Журналисты рассказали новые подробности о переписке Столяровой и информвойне "Интера" (видео)

Об этом говорится в сюжете Еспресо.TV.

Отмечается, что под руководством Столяровой "Интер" производил и распространял грязные материалы против ряда чиновников, давя таким образом на украинскую власть в интересах страны-агрессора.

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Журналисты обнаружили доказательства целой серии таких фейков. А раскручивать манипулятивные сюжеты "Интеру" помогали и некоторые нардепы.

Против кого и почему вел грязную информационную войну телеканал "Интер", говорится в расследовании СМИ.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2016 года разгорелся скандал, связанный с тем, что в прямом эфире выпуска новостей телеканала "Интер" 21 февраля Столярова пренебрежительно и нецензурно высказалась в тот момент, когда журналисты брали интервью у родственников погибших Героев Небесной Сотни на Майдане Независимости.

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24 февраля Гитлянская сообщила, что бывшего креативного продюсера итоговой программы новостей "Подробности недели" на телеканале "Интер" Столярову выдворили из Украины и запретили ей въезд в Украину сроком на 5 лет.

Недавно в интернете выложили переписку Столяровой с кремлевским пропагандистом Леонидом Муравьевым, где речь шла о согласовании сюжетов на пользу сепаратистов, выполнении политических заказов Кремля.

31 августа Аваков обратился к СБУ с просьбой отреагировать на "антигосударственную позицию телеканала "Интер".