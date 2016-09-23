В Киеве активисты под СБУ требовали закрыть телеканал "Интер" и депортировать политтехнолога Шувалова (фоторепортаж)

Как передает корреспондент УНИАН, активисты призвали руководство СБУ обратить внимание на антиукраинскую пропаганду, содержащуюся в контенте телеканала "Интер", а также на деятельность одного из менеджеров этого канала Шувалова.

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"СБУ, делай работу. Из Украины долой сволочь", - скандировали участники акции.

Они также передали соответствующее обращение на имя председателя СБУ Василия Грицака в канцелярию Службы безопасности.

Кроме того, активисты устроили перформанс, на котором один из них играл роль Шувалова, рассказывая, что Украина и Россия - "один народ, только Украина - младший брат".

"Шувалов" стоял в бумажной коробке, которая изображала телевизор с логотипом "Интера". После речи так называемого Шувалова его "арестовали работники СБУ и депортировали из Украины".

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Как сообщал УНИАН, 4 сентября в помещении телеканала "Интер" на улице Щусева, 26 произошел пожар. Пожару предшествовал митинг у здания телеканала. Активисты требовали прекратить работу канала, обвиняя "Интер" в том, что он работает как пропагандистские СМИ России.

Вокруг деятельности телеканала в обществе разгорелись настоящие баталии, а глава правления телеканала Егор Бенкендорф с итоге подал в отставку.