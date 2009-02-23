“Солидарность” проведет манифестацию народного гнева

Манифестацию народного гнева граждан Украины в защиту своих земельних, трудовых и социальных прав организовывает Всеукраинское трудовое движение “Солидарность”. В акции примут участие представители всех областей Украины и АР Крым – сельские и городские жители, шахтеры, гражданские организации, представители профсоюзов.

Манифестанты пройдут по маршруту: Верховный Совет Украины, Верховный Суд Украины, Секретариат Президента Украины. Представителям власти вручат резолюцию, в которой заявлено возмущение граждан состоянием страны , протест профсоюзов против позорного и антинародного проекта Кодекса законов о труде в Украине. Учасники манифестации требуют ответа на письмо к народным депутатам, которое было направлено в ВСУ 19.01.09, где в ультимативной форме народным избранникам предложено самостоятельно до 21 марта 2009 года внести ряд изменений к существующему законодательству, Конституции Украины.

Всеукраинское трудовое движение “Солидарность” приглашает всех неравнодушных граждан Украины присоединиться к манифестантам и заявить: “Нет- позорной политической системе!”

Начало манифестация в 09.00, 24 февраля, место сбора- стадион “Динамо”.

Конт.тел: 8-050-657-74-18