“Солидарность” проведет манифестацию народного гнева

12:40, 23 февраля 2009
Политика
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Манифестацию народного гнева граждан Украины в защиту своих земельних, трудовых и социальных прав организовывает Всеукраинское  трудовое движение “Солидарность”. В акции примут участие представители всех областей Украины и АР Крым – сельские и городские  жители, шахтеры, гражданские организации, представители профсоюзов.

Манифестанты пройдут по маршруту: Верховный Совет Украины, Верховный Суд Украины, Секретариат Президента Украины. Представителям власти вручат  резолюцию, в которой заявлено возмущение граждан  состоянием страны , протест профсоюзов против позорного и  антинародного проекта Кодекса законов о труде в Украине. Учасники манифестации требуют ответа на письмо к народным депутатам, которое было направлено в ВСУ 19.01.09, где  в ультимативной форме народным избранникам предложено самостоятельно до 21 марта 2009 года внести ряд изменений к существующему законодательству, Конституции Украины.

Всеукраинское трудовое движение “Солидарность” приглашает всех неравнодушных граждан Украины присоединиться к манифестантам и заявить:  “Нет- позорной политической системе!”

 Начало манифестация в 09.00,  24 февраля, место сбора- стадион “Динамо”.

Конт.тел: 8-050-657-74-18

 

 

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