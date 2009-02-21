Тимошенко отметит 23 февраля возложением цветов
14:43, 21 февраля 2009Политика
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Подробнее сообщает пресс-служба
В понедельник, 23 февраля, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО примет участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата по случаю Дня Защитника Отчизны.
Как сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины, церемония начнется в 10.00 в парке Славы.
Аккредитация журналистов осуществляется до 16.00 22 февраля по телефонам: 256-77-68, 256-66-43, 8(063) 282-49-26, 8(067) 468-46-62, 8(050) 385-55-21, 8(067) 230-17-05.
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