Тимошенко отметит 23 февраля возложением цветов

В понедельник, 23 февраля, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО примет участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата по случаю Дня Защитника Отчизны.

Как сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины, церемония начнется в 10.00 в парке Славы.

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