Нардеп готовит обращение в НАБУ из-за решения Кабмина о пошлинах для минудобрений из РФ

Народный депутат фракции БПП Олег Петренко видит в решении Кабмина об обнулении пошлин на ввоз российских минеральных удобрений коррупционную составляющую и собирается обратиться по этому поводу в НАБУ. Об этом он сообщил в комментарии СМИ.

"Что касается подобных решений Кабмина, то я усматриваю в них коррупционную составляющую лоббизма российской продукции, и думаю, с моей стороны будут обращения в НАБУ и другие структуры, которые должны контролировать эти процессы", - цитирует издание нардепа.

Как сообщали СМИ, 18 мая Кабинет министров Украины поддержал законопроект, направленный на обнуление пошлин на ввоз минеральных удобрений в Украину. На заседании Кабмина министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой объяснил введение нулевой ставки таможенного регулирования на ввоз в Украину удобрений азотной группы необходимостью урегулирования вопроса защиты сельхозпроизводителей от сезонного колебания цен.

Петренко в свою очередь отметил, что как народный депутат, избранный по округу, на котором находится одно из крупнейших химических предприятий Украины "Черкасский Азот", он будет всеми методами защищать интересы трудового коллектива завода и украинского химпрома.

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"Я негодую. Это мягко говоря. Потому что я — депутат-мажоритарщик, на округе которого находится градообразующее предприятие ("Черкасский Азот", - ред.), (где работают) 5 тысяч людей, которое занимается изготовлением минеральных удобрений, которое сейчас не работает. Люди не работают, не получают зарплату. Местный и государственный бюджеты не получают налоговых поступлений. По той причине, что Россия, лоббируя через представителей украинской власти свои интересы, откровенно демпингуя, просто захватывает украинский рынок", - заявил Петренко.

По его словам, "имея заведомо выгодное конкурентное положение, в связи с тем, что цена на природный газ (основной компонент себестоимости азотных удобрений — ред.) в России для российских предприятий намного ниже, россияне захватывают стратегически важный украинский рынок". "В этой ситуации наше государство обязано защищать отечественного производителя, особенно от экономического вторжения страны-агрессора", - убежден депутат.

Он отметил, что негодование и непонимание вызывает ситуация, "когда украинская власть одной рукой запрещает, например, российские бухгалтерские программы, которые непонятно какую несут угрозу обороноспособности нашей страны, а с другой стороны стимулирует производство в России компонентов, которые используются при изготовлении, к примеру, пороха" (речь, очевидно, идет об аммиачной селитре, — ред. СМИ). Такое поведение власти, считает депутат, преступно и абсурдно.

Также Петренко сообщил, что на прошлой неделе он зарегистрировал законопроект, который предлагает на уровне закона повысить пошлину на удобрения из РФ и, в то же время, соблюдая договоренности с ЕС, постепенно снижать пошлины на аналогичную продукцию других стран. "Теперь — все в руках профильного комитета, который его или рассмотрит или будет месяцами томить в ожидании рассмотрения", - отметил депутат.

Ранее в СМИ сообщалось, что в результате решений Минэкономразвития и Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) от 13 февраля 2017 года о приостановлении введения антидемпинговых пошлин в отношении минеральных удобрений из Российской Федерации, компании из РФ получили беспрецедентный доступ на украинский рынок. По мнению экспертов, своими действиями Кабмин фактически допустил создание российской монополии в Украине.

СМИ писали, что из-за невозможности конкурировать с российским демпингом в марте 2017 года в разгар подготовки к посевной кампании впервые в истории Украины остановились крупнейшие химические предприятия Украины. В частности, заводы "Ровноазот" и "Черкасский Азот". По данным СМИ, на фоне остановки крупнейших отечественных производителей минеральных удобрений, российские производители активно насыщали украинский рынок своей продукцией и только за первые четыре месяца 2017 года вывезли из Украины около ста миллионов долларов.