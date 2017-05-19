В Раде назвали политическим решение Кабмина об обнулении пошлин на ввоз минудобрений из РФ

По словам нардепа, происходит "тихая" сдача многомиллионного рынка российским предприятиям Народный депутат Украины Александр Дубинин назвал политическим решение Кабмина об обнулении пошлин на ввоз минеральных удобрений из России. Об этом он сказал в комментарии СМИ.

В частности, по его мнению, следствием этого решения неизбежно станет то, что нишу на внутреннем рынке минеральных удобрений займут российские предприятия. Отчасти данное решение депутат объясняет лоббистскими усилиями украинских аграриев, которые "хотят получить более дешевые удобрения".

Однако, добавляет Дубинин, Кабмин обязан заботиться не об одной отрасли, а об экономике страны в целом. "Мы рассчитывали на то, что прислушаются к химикам и политикам, и сделают что-то для защиты внутреннего производителя, но этого не произошло», - цитирует издание нардепа.

Депутат считает, что "слабовольная политика в отношении страны-агрессора, когда вслед за резонансными действиями, вроде запрета российских соцсетей, происходит тихая сдача целого многомиллионного рынка российским предприятиям, может быть объяснена либо кулуарными договоренностями, либо нежеланием по-настоящему защищать Украину".

«Запрет соцсетей создает вид, что мы боремся (с агрессором), а на самом деле (происходит) то ли какая-то кулуарная договоренность, то ли просто страх. Если мы активно начнем защищать Украину и делать реальные действия, которые делают наши западные партнеры в отношении ужесточения санкций против России – если бы мы таким образом действовали, Украина уже давно бы перешла в статус победителя. К сожалению, сегодня этого нет», - заявил Дубинин.

Напомним, 18 мая Кабинет министров Украины поддержал законопроект по обнулению пошлин на ввоз минеральных удобрений в Украину. На заседании Кабмина министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой объяснил введение нулевой ставки таможенного регулирования на ввоз в Украину удобрений азотной группы необходимостью урегулирования вопроса защиты сельхозпроизводителей от сезонного колебания цен.

Ранее в СМИ сообщалось, что в результате решений Минэкономразвития и Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) от 13 февраля 2017 года о приостановлении введения антидемпинговых пошлин в отношении минеральных удобрений из Российской Федерации, компании из РФ получили беспрецедентный доступ на украинский рынок. По мнению экспертов, своими действиями Кабмин фактически допустил создание российской монополии в Украине.

Из-за невозможности конкурировать с российским демпингом в марте 2017 года в разгар подготовки к посевной кампании впервые в истории Украины остановились крупнейшие химические предприятия Украины. В частности, заводы "Ровноазот" и "Черкасский Азот".

По данным СМИ, на фоне остановки крупнейших отечественных производителей минеральных удобрений, российские производители активно насыщали украинский рынок своей продукцией и только за первые четыре месяца 2017 года вывезли из Украины около ста миллионов долларов.