Российский суд признал законным продление ареста для Сущенко (фото)

Московский городской суд признал законным решение Лефортовского районного суда столицы РФ о продлении ареста для журналиста агентства "Укринформ" Романа Сущенко до 30 июня.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое решение огласил судья Мосгорсуда.

"Постановление Лефортовского районного суда Москвы о продлении срока содержания под стражей оставить без изменения", - сказала судья Наталья Коновалова.

По решению судьи, фото- и видеосъёмка в ходе оглашения решения была запрещена. Само заседание суда прошло в закрытом режиме.

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Справка УНИАН. ФСБ РФ 30 сентября 2016 года задержала в Москве собственного корреспондента агентства «Укринформ» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, представляющих государственную тайну».

Уголовное дело было возбуждено по статье «шпионаж».

26 апреля Лефортовский райсуд Москвы продлил срок содержания Сущенко под стражей до 30 июня.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля Лефортовский районный суд в Москве продлил срок содержания под стражей незаконно задержанного Сущенко до 30 июня 2017 года. Адвокат Сущенко Марк Фейгин подал на это решение апелляционную жалобу.