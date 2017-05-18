"Киевстар" полностью заблокировал запрещенные российские интернет-ресурсы: сервисы Яндекс не работают

12:11, 18 мая 2017
Политика
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Не открываются не только страницы Вконтакте и Одноклассники, но и поиск Яндекс, Яндекс.Карты и Яндекс.Навигатор.

Сервисы Яндекс на

"Киевстар" завершил процесс блокировки российских интернет-ресурсов, против которых указом президента Украины были введены санкции. Об этом заявил президент компании Петр Чернышов, передает ТСН.ua.

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"Мы выполнили указ президента. Процесс завершен", - сообщил Чернышов.

Теперь невозможно попасть на запрещенных интернет-ресурсы, как с компьютера так и с мобильного телефона. Еще со вчера не открываются страницы Вконтакте и Одноклассники. Сейчас не работают поиск Яндекс, Яндекс.Карты и Яндекс.Навигатор. В браузере появляется сообщение "Невозможно найти сервер".

Яндекс не открывается с мобильного телефона / Скриншот

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Новость в сюжете: Блокировка в Украине ВКонтакте и Одноклассников
Теги: #блокирование российских соцсетей#блокирование Яндекса