"Киевстар" полностью заблокировал запрещенные российские интернет-ресурсы: сервисы Яндекс не работают

"Киевстар" завершил процесс блокировки российских интернет-ресурсов, против которых указом президента Украины были введены санкции. Об этом заявил президент компании Петр Чернышов, передает ТСН.ua.

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"Мы выполнили указ президента. Процесс завершен", - сообщил Чернышов.

Теперь невозможно попасть на запрещенных интернет-ресурсы, как с компьютера так и с мобильного телефона. Еще со вчера не открываются страницы Вконтакте и Одноклассники. Сейчас не работают поиск Яндекс, Яндекс.Карты и Яндекс.Навигатор. В браузере появляется сообщение "Невозможно найти сервер".