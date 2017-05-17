Провайдер "Ланет" обещает до конца мая заблокировать санкционные российские сайты
Директор интернет-провайдера "Ланет" предполагает, что уже до конца месяца может завершиться процесс блокировки российских санкционных сайтов.
Провайдер интернета "Ланет" может заблокировать доступ пользователей к запрещенным российским сайтам предположительно до конца мая.
Об этом сообщил директор провайдера Мариан Ивасюк в комментариях к своему посту в Facebook.
«Думаю, до конца месяца всё завершится», – ответил Ивасюк на вопрос о том, как скоро осуществится блокировка.
При этом он обозначил приблизительный план, по которому будет ограничен доступ к санкционным сайтам:
1. Посты с информацией об альтернативе в ФБ на страницах ОК+ВК;
2. Подготовка парковых страниц с информацией;
3. Изменение скриптов и обучение операторов;
4. Поэтапный запуск для предотвращения перегруза входящих линий.
Читайте такжеСМИ назвали провайдеров, которые уже начали блокировать ВКонтакте
Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к социальным сетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндекса.
Сегодня, 17 мая, указ вступил в силу.