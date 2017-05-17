Провайдер "Ланет" обещает до конца мая заблокировать санкционные российские сайты

Провайдер интернета "Ланет" может заблокировать доступ пользователей к запрещенным российским сайтам предположительно до конца мая.

Об этом сообщил директор провайдера Мариан Ивасюк в комментариях к своему посту в Facebook.

«Думаю, до конца месяца всё завершится», – ответил Ивасюк на вопрос о том, как скоро осуществится блокировка.

При этом он обозначил приблизительный план, по которому будет ограничен доступ к санкционным сайтам:

1. Посты с информацией об альтернативе в ФБ на страницах ОК+ВК;

2. Подготовка парковых страниц с информацией;

3. Изменение скриптов и обучение операторов;

4. Поэтапный запуск для предотвращения перегруза входящих линий.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к социальным сетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндекса.

Сегодня, 17 мая, указ вступил в силу.