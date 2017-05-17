"Оголтелая русофобская политика": у Путина ответили на обвинения в хакерской атаке на сайт Порошенко

В Кремле назвали обвинения в адрес России в кибератаке на сайт президента Украины "оголтелой русофобской политикой". Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Отсутствие какой-либо конкретики лишний раз подтверждает абсолютную безосновательность подобных обвинений", - заявил он.

По мнению Пескова, такие обвинения "на фоне принятых вчера украинской стороной решений лишний раз демонстрируют оголтелую русофобскую направленность политики Киева".

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Как сообщал УНИАН, 16 мая на странице Администрации президента Украины в Facebook со ссылкой на заместителя главы АП Дмитрия Шимкива появилось сообщение о том, что официальное интернет-представительство президента Украины подвергается DDOS-атаке из-за блокирования российских веб-ресурсов в Украине.

«С 15.15 мы видим ответ россиян на указ президента, где упомянуто закрытие доступа к российским социальным сетям. Интернет-сайт президента подвергается организованной атаке - мы видим имитацию переходов и DDOS-атаку с ресурсов Яндекса и VK, что создает искусственный трафик, чтобы скачать и “положить” серверы АП», - заявил Шимкив и заверил, что «наши IТ-специалисты держат ситуацию под контролем, угрозы для работы интернет-ресурса нет».

15 мая президент Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, согласно которому в Украине будет заблокирован доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсам Yandex, Mail.ru, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта 1С.

Механизм блокирования доступа к российским информационным ресурсам в Интернете и запрета использования бухгалтерского программного продукта 1С поручено отработать Кабинету министров и Службе безопасности Украины при участии Нацбанка.