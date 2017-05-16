После запрета российских интернет-ресурсов сайт президента Украины подвергается DDOS-атаке

Официальное интернет-представительство президента Украины подвергается DDOS-атаке из-за блокирования российских веб-ресурсов в Украине.

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Об этом сообщается на странице Администрации президента Украины в Facebook со ссылкой на заместителя главы АП Дмитрия Шимкива.

“С 15:15 мы видим ответ россиян на указ президента, где упомянуто закрытие доступа к российским социальным сетям. Интернет-сайт президента подвергается организованной атаке — мы видим имитацию переходов и DDOS-атаку с ресурсов Яндекса и VK, что создает искусственный трафик, чтобы скачать и “положить” серверы АП», - сообщил он.

«Наши IТ-специалисты держат ситуацию под контролем, угрозы для работы интернет-ресурса нет”, – заверил Шимкив.

Как сообщал УНИАН, 15 мая президент Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, согласно которому в Украине будет заблокирован доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсам Yandex, Mail.ru, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта 1С.

Механизм блокирования доступа к российским информационным ресурсам в Интернете и запрета использования бухгалтерского программного продукта 1С поручено отработать Кабинету министров и Службе безопасности Украины при участии Нацбанка.