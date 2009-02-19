Литвин намекнул нардепам, что хуже Тимошенко они уже не сделают

Парламент не будет парламентом, если будет руководствоваться установками извне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

Он отметил, обращаясь к народным депутатам: «Сегодня вы их (установки) хорошо выполняете» и спросил: «Вы думаете, что хуже сделаете правительству Тимошенко?” По его словам, такая позиция ряда народных депутатов лишь приведет к ухудшению жизнь народа Украины.

Такое мнение председатель ВР высказал после того, как не были поддержаны три законопроекта, касающиеся процедуры приватизации. Он отметил, что таким образом работа многих людей над данными законопроектами сведена на нет.

Как сообщал УНИАН, ВР не поддержала, в частности, законопроект «О приватизации государственного имущества», где даются определения, что такое «приватизация», а также установлены приоритеты и принципы приватизации.

Кроме того, парламент не поддержал законопроект «О приватизации небольших государственных предприятий (малая приватизация)».

За все эти законопроекты не голосовала часть фракции “Наша Украина – Народная самооборона”. Поскольку фракция КПУ отказалась голосовать за законопроекты, касающиеся приватизации, то в сессионном зале не нашлось 226 голосов для результативного голосования.

Фракция Партии регионов также не голосовала за эти законопроекты.