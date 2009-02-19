Киевсовет требует у КМ вернуть деньги

Сессия Киевсовета приняла обращение к Кабинету Министров и Верховной Раде Украины. Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, депутаты выдвинули требование уменьшить объем изъятия средств столичного бюджета “до справедливого размера”.

Комментируя обращение, мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, заявил: «Свое главную задачу я вижу в том, чтобы защитить людей как в Киеве, так и по всей стране. Я каждый день напряженно работаю, и обязательно найду способ поддержать киевлян в этот сложный для города и страны период».

В тексте обращения, в частности, говорится: «Мы считаем, что по отношению к столице бюджетная политика, базирующаяся на изъятии почти половины всех доходов общины (а это 7,5 млрд. грн.), является политически предвзятой и может иметь непоправимые негативные последствия для жизнедеятельности города и благосостояния киевлян. Это средства, которые позволят на должном уровне обеспечить социальную защиту граждан, в частности, 1,5 млрд. грн. выделить на адресные материальные дотации для малообеспеченных и пенсионеров; 4 млрд. грн. направить на пятидесятипроцентную надбавку педагогам и медикам, почти 180 млн. грн. – на бесплатное питание учеников, а также средства на строительство новых линий и станций метрополитена, компенсацию разницы в тарифах поставщикам коммунальных услуг. Именно поэтому от имени всей общины города Киева мы требуем от Кабинета Министров Украины и Верховной Рады Украины немедленно вернуть полученные из карманов киевлян средства путем пересмотра Государственного бюджета Украины на 2009 год».

Обращение, по данным пресс-службы Киеврады, поддержали все представленные в горсовете политические силы, кроме Блока Юлии Тимошенко.

Раньше Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, выступая на митинге возле КГГА, сообщил о намерении Киеврады обратиться к Кабинету Министров и Верховной Раде Украины с требованием вернуть городу полученные из столичного бюджета средства.